الکس تییر Alex Thier او د هغه محقق همکار اسکات واردن Scott Worden د امریکا متحده ایالاتو د سولې انیستیتوت UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE په چوکات کې، د "د افغانستان سیاسی ثبات" تر عنوان لاندی، خپل لیدلور تر ۲۰۲۰م. کال پوری، د ځانګړې راپور په حیث، په انګلیسی ژبه او په تقریباً شل صفحاتو کې ولاندی کړی دی.

د ریپورټ په اړه دا دواړه ریپورټرانو داسی ادعا لری، چې، دغه ځانګړي راپور د 2020 م. کال پورې د افغانستان لپاره یو احتمالي سیاسي لاره ارزیابی او تحقیق کوی، یوه ممکنه لید لوری تحقیقوی.

د ریپورټ محتوی، د ریپورټ موضوعات، د ملي یووالي حکومت د موافقتنامې له چلیز، د ملي یووالي حکومت د موافقتنامې له پر مخ بېول، تر پارلماني انتخابات، د ولسوالۍ او د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره تخصیص ورکول شوی دی.

ریپورټ دخپل اهمیت په هکله وایی، چې، له دی کبله چې نن صبا د متحده ایاالتو حکومت او د هغه متحدین او ناټو د نظامی ستراتیژۍ د بیاکتنې په اړه اندیښنه لري، دا اړینه ده چې پوه شي چې سیاست د افغان شخړې په مرکز کې شتون لري او سیاست د افغان شخړې په مرکز کې پاتې دي.

د دواړو رپورټرانو په هکله، په راپورټ څنګ کې داسی لیکل شوی دی:

About the AuthoR Alex Thier is the executive director of the Overseas Development Institute, the leading independent think tank of international development and humanitarian issues, based in London. Its mission is to inspire and inform policy and practice, which leads to the reduction of global poverty and the achievement of sustainable livelihoods in developing countries. He was previously in senior leadership at the US Agency for International Development (USAID), including as chief of Policy, Planning, and Learning and as assistant to the administrator for Afghanistan and Pakistan Affairs. Scott Worden is director of Afghanistan and Central Asia Programs at the US Institute of Peace, prior to which he served as director of the Lessons Learned Program at the office of the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction and as acting director of policy and senior policy adviser for the Office of Afghanistan and Pakistan Affairs at USAID.

دا شل صفحه ییز راپورت په انګلیسی ژبه کې دلته د لوستلو لپاره قرار لری:

https://www.usip.org/sites/default/files/2017-07/sr408-political-stability-in-afghanistan-a-2020-vision-and-roadmap.pdf

په دری ژبه کې د دا راپورټ ترجمه ،تر اوسه پوری، څلور برخه یی، دلته موجود دی:

لمړی برخه: http://8am.af/1396/05/09/special-report-of-the-usip-afghanistans-political-stability-perspectives-and-roadmap-by-2020/

دوهمه برخه: http://8am.af/1396/05/10/special-report-of-usip-in-afghanistan-perspectives-and-roadmap-by-2020-part-ii/

دریمه برخه: http://8am.af/1396/05/11/special-report-of-the-usip-political-stability-in-afghanistan-perspectives-and-roadmap-by-2020-part-iii/

څلورمه برخه: http://8am.af/1396/05/14/special-report-of-usip-political-stability-in-afghanistan-perspectives-and-roadmap-by-2020-part-iv/

به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز

به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!

به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!

به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!

به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما